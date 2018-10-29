طبع صورة مولوده على قميصه فأحرز أول ” هاتريك ” منذ 25 عاما

نواف السالم(صدى):

أثار مهاجم فريق برشلونة لويس سواريز تفاعل جمهوره بعد أن شاركهم فرحته بمولوده الثالث، حيث ارتدى قميصا مطبوع عليه صورته أسفل تيشرت فريقه الذي رفعه بعد أن أحرز هدفه الثالث في مرمى ريال مدريد حيث ظهرت صورة الطفل لاوتارو.

وتعد أهداف لويس الثلاثة أول ” هاتريك ” في الكلاسيكو منذ 1994 .

من جانبها نشرت الـ ” فيفا ” صورة لنجم برشلونة قائلة : ” ليس هناك أفضل طريقة للاحتفال بطفلك الثالث، سوى إحراز هاتريك فى شباك ريال مدريد فى كامب نو اليوم الأحد “.