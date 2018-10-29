إصدار تعميم قضائي للتريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية

حمود العنزي(صدى):

صرحت مصادر مطلعة بأن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميمًا قضائيًا يشمل التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية؛ وذلك لحين صدور توجيه من الوزارة بشأنه.

وكشفت المصادر أن كتابات العدل حذرت من أن السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع دون ضوابط؛ حيث يؤدي ذلك إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.

كما يؤدي أيضًا إلى حدوث نزاعات بين الملاك في ما بعد عند طلب القسمة، في حال عدم الاتفاق في ما بينهم أو وجود قاصر.

وأشارت المصادر إلى إن أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة يقوم بعض ملاكها بالالتفاف على النظام؛ من خلال تقسيم تلك المساحات إلى قطع ذات مساحات سكنية صغيرة تفرز في وحدات عقارية في كتابات العدل.

من الجدير بالذكر أن وهذا التوجيه جاء على خلفية ما رصدته وزارة العدل من ملاحظات تلقتها بهذا الشأن من بعض كتابات العدل في عدد من المناطق.