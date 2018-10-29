ماكلارين Speedtail تنطلق بصورة رسمية كبديل لموديلات F1

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت ماكلارين الستار عن سيارتها الجديدة التي تعتبر ملكة السرعة Speedtail التي يمكنها الوصول إلى 250 ميلاً في الساعة أو 402 كم في الساعة فيما يبلغ سعر السيارة 2 مليون و240 ألف دولار وتمثل حقبة جديدة لشركة السيارات البريطانية. وتعتبر Speedtail خليفة غير رسمية لـموديلات McLaren F1 من التسعينيات ، وهي تهدف إلى تحدي السيارات مثل بوجاتي شيرون.

وفي حين تعتمد شيرون على محرك بقوة 1500 حصان لتحقيق ديناميكية مذهلة ، تستخدم سيارة ماكلارين البراعة الهوائية لإضفاء أفاق جديدة للأداء. وتحمل Speedtail هيكل من ألياف الكربون مع تصميم ديناميكي مع تصميم هندسي قوي مع عجلات خاصة توجه الهواء إلى فتحات السيارة المختلفة.

وتخلت Speedtail عن مرايا الرؤية الخلفية التقليدية مقابل زوج من الكاميرات القابلة للطي ، ويتم عرض الصورة داخل المقصورة ويعمل وضع السرعة Velocity على طي الكاميرات داخل الأبواب ويخفض السيارة بمقدار 1.4 بوصة (35 ملليمترا) لتحسين الديناميكا الهوائية بشكل أكبر.

كما يتم دمج زوج من الجنيحات المتحركة في الجزء الخلفي من السيارة ويمكن ضبطهما للمساعدة في توفير إعدادات ديناميكية متعددة للسيارة ، سواء كان ذلك من خلال جعل Speedtail تتوقف أو ليساعد السيارة في تحقيق سرعتها القصوى. وبفضل استخدام ألياف الكربون المرنة ، فإن الجناحات التي تعمل هيدروليكيًا هي في الواقع جزء من اللوحة الخلفية.

وتأتي السيارة بقوة 1.035 حصانًا من مجموعة محركات هجينة تجمع بين الكهرباء والبنزين ، ويمكن للسيارة الوصول الي 299 كم في غضون 12.8 ثانية فقط – أي أسرع بواقع 2.7 ثانية من طراز ماكلارين P1 بقوة 903 حصان, ويتوقع أن سيارة ماكلارين الجديدة تعتمد على اصدار مختلف من محرك V8 بسعة 4.0 حصان الذي يولد في الأساس قوة880 حصان في موديل Senna مع محرك كهربائي و إطارات Pirelli P-Zero الخاص بالسرعات العالية.

وتأتي السيارة بمقصورة فاخرة مع مفاتيح للتحكم في الميزات مثل النوافذ ووظائف الديناميكيات النشطة وسيتم تسليم نماذج السيارة للحاجزين في أوائل عام 2020.