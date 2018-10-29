هدف ينظم ملتقيات وظيفية في 9 مدن للباحثين والباحثات عن عمل في تخصص طب الأسنان

الرياض(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، ملتقيات وظيفية في 9 مدن بالمملكة، في تخصص طب الأسنان للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين والمسجلات في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالتعاون مع مجموعة من منشآت القطاع الطبي في سوق العمل، وذلك بطرح عددٍ من الفرص الوظيفية في عدة تخصصات.

وشهدت ملتقيات التوظيف في مدن: الرياض، وأبها، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والاحساء، والمدينة المنورة، وجازان، وتبوك، توقيع عقود عمل فورية للشباب والشابات للعمل لدى المنشآت، بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية التي يقدمها ” هدف ” بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وامتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” قد أطلق مبادرة لتحويل فروعه في مختلف مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع ” هدف ” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع ” هدف ” في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط: هنا.