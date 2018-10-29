البيئة تتوعد مخالفي قانون الرفق بالحيوان في جدة بعد نفوق حمام ” الفيصلية “
شكلت وزارة البيئة والمياه و الزراعة لجنة مختصة طارئة للتحقيق وكشف أسباب النفوق الغامض لعدد من طائر الحمام في مدينة جدة.
وكان عدد من الأهالي بحي الفيصلية في جدة قد لاحظوا نفوق نحو 100 طائر خلال فترة زمنية متقاربة، قبل أن يبلغوا السلطات المختصة خوفا من وجود سبب مرضي معين أو تعمد أحد الأشخاص قتل طيور الحمام.
وتولت إدارة الثروة الحيوانية جمع العينات من المنطقة المنتشر بها الحمام النافق، متوعدة من يثبت تورطه في قتل الطيور بالعقوبات وفقا لقانون الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والوافدين للابلاغ عن اي مشكلة بشكل عاجل على رقمها المجاني للطوارئ (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠)، او عبر الموقع الالكتروني:هنا
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37196 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب وش تبين معكم من التحقيق
ولا مازالت الأسباب غامضة🤔