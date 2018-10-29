” الجوازات ” تجيب على تساؤل خاص بغرامة انتهاء هوية المقيم

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن غرامة انتهاء هوية ” المقيم ” ، تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل وجه لها أحد المغردين عبر ” تويتر ” مفاده: ” متى تنزل غرامة تطويف الاقامة، أي بعد كم يوم من تاريخ انتهاءها، علمًا بأن تاريخ انتهاء اقامتي ١٥/٢/١٤٤٠ ” .

وأجابته ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تطبق غرامة انتهاء هوية مقيم، بعد ثلاث أيام من تاريخ الانتهاء ” .

وفي ذات السياق، ذكرت الجوازات أنه في حالة عدم تجديد هوية ” المقيم ” فإنه يتعرض للعقوبات الآتية:

– في المرة الأولى: غرامة 500 ريال.

– في المرة الثانية: غرامة 1000 ريال.

– في المرة الثالثة: الإبعاد.