حضور مميز لأبطال الجولة الثانية من بطولة نجم السعودية للدرفت

محمد السعران(صدى):

حققت الجولة الثانية من بطولة نجم السعودية للدرفت 2018 والتي أقيمت مؤخراً في مدينة الخُبر نجاحاً مبهراً وأداءً رائعاً من خلال مشاركة عدد من المحترفين الذين قدموا مستوى لافت من الأداء في هذه الجولة.

وأستهل المتسابقين هذه الجولة بإظهار حماسهم وإبداعاتهم من خلال الجولة التجريبية التي حبست الأنفاس بإحترافية عالية، وسط حضور جماهيري تجاوز 7 آلاف متفرج، حيث كان عدد المسجلين بهذا الجوله ٢٦ مشاركاً، تأهل منهم 23 متسابقاً للجولة التأهلية، ليكون عنوان هذه الجولة هو التحدي والإثارة .

البطولة تقام تحت إشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرعاية شركة نيسان، زيوت بترومين، إذاعة مكس أف أم و ” إنترو ” وبتنظيم مطور رياضة السيارات في المملكة ومكتشف المواهب السعودية الكابتن عبدالله باخشب.

وإستحق المركز الأول بجدارة السائق فلاح الجربا، لياتي السائق فيصل عبدالمجيد ثانياً وخالد الزايد ثالثاً، كما ضمن المتسابق ثامر العيسى مقعده للنهائي بعد فوزه بفئة سيارات نيسان.

وقد أعرب عبد الله باخشب منظم البطولة عن سعادته بهذا المستوى الإحترافي الذي قدمه أبطال الخبر، مؤكداً على أن هذا هو الهدف الاساسي من هذه البطولة، وقال:” بطولة الدرفت اصبحت جزءاً مهماً من برامج رياضة السيارات في المملكة، لذلك نسعى دائماً الى رفع مستوى التحدي والإثارة بما يتناسب مع احرافية المتسابقين الذين يبهروننا في كل جولة”.

وتم تتويج الأبطال بحضور رئيس لجنة تنظيم السباق الكابتن عبدالله باخشب و سائق نيسان الرسمي لبطولة نجم السعودية للدرفت الكابتن غسان افندي وممثل اذاعة مكس اف ام الأستاذ عبدالعزيز نايته وممثل زيوت بترومين الأستاذ طلال هندوم.

الجدير ذكره أن الجولة الثالثة من بطولة نجم السعودية للدرفت ستقام في العاصمة الرياض يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر القادم لإختيار أبطال جدد للتأهل للجولة الختامية والتي ستقام بمدينة جدة في شهر ديسمبر المقبل .