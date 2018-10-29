العمل: 16 ألف جولة تفتيشية على محال الملابس الجاهزة

الرياض(صدى):

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 16,273 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1,356مخالفة على مستوى المملكة، منها 1,016 مخالفة توطين، وذلك منذ بداية الشهر الماضي , داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في محلات السيارات والدراجات النارية وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط .

ويسهم “هدف” في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ماك المنشآت الصغيرة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.