أطعمة مهمة تزيد من ذكاء الجنين

أماني الغامدي(صدى):

يتطور مخ الجنين في الأسبوع الثالث من تكوينه في رحم الأم، وكل الأمهات يرغبن في إنجاب أطفالًا أذكياء .

وإليكِ بعض الأطعمة يتم تناولها خلال فترة الحمل، والتي تعزز من ذكاء الطفل:

قرع العسل:

يوصى بتناول 7 جرام يوميًا من قرع العسل، لاحتوائه على الزنك.

السبانخ:

من الأطعمة الغنية بالحديد، والتي تحتوي على حمض الفوليك، وهو ضروري لتجديد توليد DNA

البندق:

نقص السيلينيوم عند المرأة الحامل قد يسبب ضعف في التطور العقلي عند الأطفال.

البطاطا:

تحتوي البطاطا على بيتا كاروتين، الضروري لتطور الجهاز العصبي للطفل .

العدس:

غني بعنصر الحديد المهم جدًا في إنتاج المواد الكيميائية والميلين الذي يحتاجه المخ.

الأفوكادو:

ينصح بتناول الأفوكادو لأن حوالي 60 % من تطور العقل يحتاج إلى تناول الدهون، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من حمض الأوليك التي تساعد في إنتاج الميلين.