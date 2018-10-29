أطعمة مهمة تزيد من ذكاء الجنين
يتطور مخ الجنين في الأسبوع الثالث من تكوينه في رحم الأم، وكل الأمهات يرغبن في إنجاب أطفالًا أذكياء .
وإليكِ بعض الأطعمة يتم تناولها خلال فترة الحمل، والتي تعزز من ذكاء الطفل:
قرع العسل:
يوصى بتناول 7 جرام يوميًا من قرع العسل، لاحتوائه على الزنك.
السبانخ:
من الأطعمة الغنية بالحديد، والتي تحتوي على حمض الفوليك، وهو ضروري لتجديد توليد DNA
البندق:
نقص السيلينيوم عند المرأة الحامل قد يسبب ضعف في التطور العقلي عند الأطفال.
البطاطا:
تحتوي البطاطا على بيتا كاروتين، الضروري لتطور الجهاز العصبي للطفل .
العدس:
غني بعنصر الحديد المهم جدًا في إنتاج المواد الكيميائية والميلين الذي يحتاجه المخ.
الأفوكادو:
ينصح بتناول الأفوكادو لأن حوالي 60 % من تطور العقل يحتاج إلى تناول الدهون، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من حمض الأوليك التي تساعد في إنتاج الميلين.
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