إصابة مسؤولين بانفجار قرب مقر لجنة الانتخابات في كابول

كابول(صدى):

أصيب ستة أشخاص إثر قيام انتحاري تفجير نفسه قرب مقر لجنة الانتخابات بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم.

وقال متحدث باسم الداخلية في كابول، إن ما لا يقل عن أربعة مسؤولين من اللجنة المستقلة للانتخابات وشرطيين أصيبوا في الهجوم.

يأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الانتخابات فرز الأصوات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 33 إقليمًا من أصل 34 إقليمًا في أفغانستان.

وقال مسؤول من لجنة الانتخابات “فجر الانتحاري نفسه قرب سيارة أحد العاملين في اللجنة كانت متوقفة قرب نقطة تفتيش للشرطة”.