بطل فنون قتالية روسي: أشعر أن الله يقف مع محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أعرب المتوج بلقب بطولة الفنون القتالية البطل الروسي، حبيب نور محمدوف، عن إعجابه بشخصية النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأوضح محمدوف أنه يتابع محمد صلاح ، قائلا : ” نحن نريد نماذج كثيرة مثله، تعكس الصورة الحقيقية للأخلاق، وتقدمنا للعالم بشكل مميز ” .

وأضاف: ” محمد صلاح صنع شعبية كبيرة في ناديه، وحول العالم، لأنه ملتزم، أشعر أن الله يقف معه، إنه أيقونة يجب أن نحافظ عليها، وأن نقف جميعا خلفه كي يستمر في النجاح، أنا معجب به وبأخلاقه وبقيمه التي يرسيها كل يوم في الملاعب الأوروبية ” .