ذهب لإنقاذ شقيقه من السيول فلقي مصرعه.. تفاصيل وفاة رقيب أول في تبوك

محمود البلوي(صدى):

استنجد مواطن بأخيه الذي يعمل بالدفاع المدني في منطقة تبوك، بعد ان احتجزته السيول في أحد الأودية.

وعلى الفور توجه الرقيب أول ” عايش عواد ” برفقة أبنائه لمساعدة شقيقه ، لكنه وقبل وصوله اعترضته السيول، ولم يتمكن من التحكم في المركبة بسبب قوة المياه.

ووجه الرقيب أول عايش عواد -رحمه الله- أبناءه للخروج من المركبة التي جرفتها السيول ليتمكنوا بعد ذلك من النجاة، بعد أن طلب منهم الدعاء والتشهد.