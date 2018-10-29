ذهب لإنقاذ شقيقه من السيول فلقي مصرعه.. تفاصيل وفاة رقيب أول في تبوك
استنجد مواطن بأخيه الذي يعمل بالدفاع المدني في منطقة تبوك، بعد ان احتجزته السيول في أحد الأودية.
وعلى الفور توجه الرقيب أول ” عايش عواد ” برفقة أبنائه لمساعدة شقيقه ، لكنه وقبل وصوله اعترضته السيول، ولم يتمكن من التحكم في المركبة بسبب قوة المياه.
ووجه الرقيب أول عايش عواد -رحمه الله- أبناءه للخروج من المركبة التي جرفتها السيول ليتمكنوا بعد ذلك من النجاة، بعد أن طلب منهم الدعاء والتشهد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37188 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا ماتكلمت عنه في تعليق سابق البارح😐
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه -اذا جاء الاخل تقدم السبب-