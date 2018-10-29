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ذهب لإنقاذ شقيقه من السيول فلقي مصرعه.. تفاصيل وفاة رقيب أول في تبوك

ذهب لإنقاذ شقيقه من السيول فلقي مصرعه.. تفاصيل وفاة رقيب أول في تبوك
محمود البلوي(صدى):

استنجد مواطن بأخيه الذي يعمل بالدفاع المدني في منطقة تبوك، بعد ان احتجزته السيول في أحد الأودية.

وعلى الفور توجه الرقيب أول ” عايش عواد ” برفقة أبنائه لمساعدة شقيقه ، لكنه وقبل وصوله اعترضته السيول، ولم يتمكن من التحكم في المركبة بسبب قوة المياه.

ووجه الرقيب أول عايش عواد -رحمه الله- أبناءه للخروج من المركبة التي جرفتها السيول ليتمكنوا بعد ذلك من النجاة، بعد أن طلب منهم الدعاء والتشهد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحمه -اذا جاء الاخل تقدم السبب-

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