تحطم طائرة ركاب إندونيسية في البحر

جاكرتا(صدى):

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا ، عن سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة ” ليون أير ” وتحطمها في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وبحسب وزارة النقل الإندونيسية، الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا.