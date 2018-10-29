تحذير لأهالي المدينة من استخدام الجوال أثناء البرق

نايف السالم(صدى):

تزامنًا مع التقلبات الجوية، بمختلف مناطق المملكة، وحوادث الصعق الكهربائي، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

جاء ذلك بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، خلال الأيام القادمة، وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد خالد بن مبارك الجهني بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وأيضًا الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك.

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