” العدل ” تكشف نسبة نجاح زواج المسيار

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بوزارة العدل، أن نسبة نجاح زواج المسيار لا تتجاوز الـ20%من العقود السابقة، التي تم تنفيذها.

وأوضحت المصادر أن أكثر هذه الزواجات الناجحة في المسيار تتحول إلى زواجات يتم الإعلان عنها من قبل الطرفين.

واعتبر وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى محمد السهلي، ارتفاع حالات الطلاق لزواج المسيار دليلا على امتهان بعض النساء هذا الزواج كتجارة، وهو ما تم ضبطه من قبل الجهات المختصة، بحسب الوطن.

وأشار إلى أن الكثير يرغب في زواج المسيار ولكنهم لا يعلمون دوافع وخطر هذا الزواج، مؤكدا أن بعض النساء إذا لم يطلقها زوجها تهرب وتتزوج برجل آخر، وهذا الفعل لا شك بأنه محرم، ولكن كتمان هذا الزواج يساهم في انتشار مثل هذه الحالات خلال الفترة المقبلة.