الحزب الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة

الجزائر(صدى):

كشف جمال ولد عباس الأمين العام لحزب لجبهة التحرير الوطنى بالجزائر ” الحزب الحاكم ” ،عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية 2019.

وقال ولد عباس، أمس الأحد، إن بوتفليقة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني ليس له مرشح آخر لرئاسة 2019 عدا الرئيس بوتفليقة.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة يرأس الجزائر منذ عام 1999، وكان قد انتخب في أبريل 2014 لولاية رابعة، إلا أنه أصيب بجلطة دماغية عولج بسببها لثلاثة اشهر في باريس.