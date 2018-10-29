الحزب الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة
كشف جمال ولد عباس الأمين العام لحزب لجبهة التحرير الوطنى بالجزائر ” الحزب الحاكم ” ،عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية 2019.
وقال ولد عباس، أمس الأحد، إن بوتفليقة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني ليس له مرشح آخر لرئاسة 2019 عدا الرئيس بوتفليقة.
يذكر أن الرئيس بوتفليقة يرأس الجزائر منذ عام 1999، وكان قد انتخب في أبريل 2014 لولاية رابعة، إلا أنه أصيب بجلطة دماغية عولج بسببها لثلاثة اشهر في باريس.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20670 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحين الجزائر ما فيها احد ممكن يتولى رئاسة الجمهوريه غير ابو تفليقه المريض
والا لازم يموت و هو رئيس لدوله
أبو نايف[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 37 دقيقة
من حقه يترشح ومن حقهم ينتخبوا
abdul[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 18 دقيقة
يا سلام علي الديموقراطية وحكم الشعب في البلدان العربية. لله درك يالمتنبي ….. ياأمةً ضحكتْ من جهلها الأممُ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37175 ] نشر منذ 6 دقائق
مدام باقي فيه شده
فخلوه
يدوووووووووووووس🤗🤗🤗
أبو نايف[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 4 دقائق
abdul
انت وش دخلك😌 بلدهم وهم احرار فيها لازم فلسفة وهرج زايد عليك به يالقرني ادعس