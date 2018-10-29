بـ ” الخداع البصري ” .. آسيوي يسرق موظف بنك

أبوظبي(صدى):

سرق رجل من الجنسية الآسيوية، بالإمارات، مبلغاً من المال بعدما خدع موظف بنك، مستخدماً حيلة الخداع البصري.

وتلقت الشرطة بلاغاً من أحد البنوك، يفيد بسرقة مبلغ من المال ” دولارات ” ، كان في عهدة موظف.

وبالتحقيق تبين أن متعاملاً مع البنك سرق المبلغ ولاذ بالفرار بطريقة لا يشوبها شك، بعد إشغال الموظف بطريقة احتيالية.

وتم التوصل إلى هوية المتهم وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، خلال التحقيق معه، وبأنه مارس ألاعيب خفة اليد والخداع البصري.