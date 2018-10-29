بالفيديو.. تعليق مبارك العصيمي حول وجود عجز في أعداد المعلمين

عادل الحربي(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ،أمس الأحد، على ما يتردد حول وجود عجز في المدارس من المعلمين والمعلمات، مؤكدًا كفاية أعدادهم، وعدم وجود أي نقص.

وقال العصيمي لبرنامج ” يا هلا ” : ” ليس هناك نقص، وإن شاء الله العدد من المعلمين والمعلمات كافٍ في المدارس للقيام بالعملية التعليمية ” .

وأوضح متحدث التعليم أن الوزارة توظف مجموعات جديدة من المعلمين والمعلمات سنويًا، وتجري مسحًا لاحتياجات المناطق مع القيام بموازنة.