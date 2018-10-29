بالفيديو.. تعليق مبارك العصيمي حول وجود عجز في أعداد المعلمين
علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ،أمس الأحد، على ما يتردد حول وجود عجز في المدارس من المعلمين والمعلمات، مؤكدًا كفاية أعدادهم، وعدم وجود أي نقص.
وقال العصيمي لبرنامج ” يا هلا ” : ” ليس هناك نقص، وإن شاء الله العدد من المعلمين والمعلمات كافٍ في المدارس للقيام بالعملية التعليمية ” .
وأوضح متحدث التعليم أن الوزارة توظف مجموعات جديدة من المعلمين والمعلمات سنويًا، وتجري مسحًا لاحتياجات المناطق مع القيام بموازنة.
أ. مبارك العصيمي – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم
لا صحة لخبر تعاقد الوزارة مع شركات لتأمين النقص في معلميها، والعدد الموجود الآن بالمدارس من معلمين ومعلمات كافٍ للعملية التعليمية.@mualosaimi#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/3hLuNIqnfP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2018
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