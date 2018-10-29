بالفيديو والصور.. الأمطار توقف الحياة في قطر.. وحكومة ” الحمدين ” تعجز عن المواجهة
على ما يبدو أن انشغال تنظيم الحمدين بدعم الإرهاب ، لم يمكنه من توفير الأموال اللازمة والدعم الكافى للبنية التحتية للبلاد، حتى غرقت شوارعها فى مياه الأمطار.
وما زال القطريون يتسائلون: ” أين أمير البلاد تميم؟ وكيف سيتم تنظيم كأس العالم في ظل ذلك الفساد؟ ” .
وتتعرض قطر لموجة من التغيرات المناخية غير العادية والتي تسببت في تعطيل الحياة اليومية وأثرت على الطرق والمواصلات، ووصل الأمر إلى أن المدارس والجامعات اضرت على إغلاق أبوابها وتعطيل العمل بها إلى أجل غير مسمى.
وتسببت أمطار الدوحة في غرق المباني ،مسببة فيضانات أثرت على كل البنية التحتية التي ظهرت في صورة متردية وتلقت انتقادات كثيرة من القطريين.
وتسببت الأوضاع المناخية غير المستقرة في قطر في كشف الوعود الزائفة من حكومة الحمدين حول تحسينها، خوفاً من تأثير ذلك على القرارات الدولية بشأن قدرتها على تنظيم البطولة.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57158 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي نتايج تبذير المال فيما يؤذي ، وإهمال مايجب ان يُبذل المال له ,,
,, نظام مخرث معفن مسوِّس ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57158 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي نتايج تبذير المال فيما يؤذي ، وإهمال مايجب ان يُبذل المال له ,,
,, نظام مخرث معفن مسوِّس ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37161 ] نشر منذ 1 ساعة
مفروض الشعب القطري يمسكون تنظيم الحمدين
ويجيبونهم ويخلونهم يشربون المويه هذي
كلها🙂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20669 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذه الصوره موجوده في جميع دول المنطقه والسبب سؤ التخطيط من قبل الامانات والبلديات