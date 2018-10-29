بالفيديو والصور.. الأمطار توقف الحياة في قطر.. وحكومة ” الحمدين ” تعجز عن المواجهة

طلال الضوي(صدى):

على ما يبدو أن انشغال تنظيم الحمدين بدعم الإرهاب ، لم يمكنه من توفير الأموال اللازمة والدعم الكافى للبنية التحتية للبلاد، حتى غرقت شوارعها فى مياه الأمطار.

وما زال القطريون يتسائلون: ” أين أمير البلاد تميم؟ وكيف سيتم تنظيم كأس العالم في ظل ذلك الفساد؟ ” .

وتتعرض قطر لموجة من التغيرات المناخية غير العادية والتي تسببت في تعطيل الحياة اليومية وأثرت على الطرق والمواصلات، ووصل الأمر إلى أن المدارس والجامعات اضرت على إغلاق أبوابها وتعطيل العمل بها إلى أجل غير مسمى.

وتسببت أمطار الدوحة في غرق المباني ،مسببة فيضانات أثرت على كل البنية التحتية التي ظهرت في صورة متردية وتلقت انتقادات كثيرة من القطريين.

وتسببت الأوضاع المناخية غير المستقرة في قطر في كشف الوعود الزائفة من حكومة الحمدين حول تحسينها، خوفاً من تأثير ذلك على القرارات الدولية بشأن قدرتها على تنظيم البطولة.

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