وكيل مدرسة يجبر طلاب على خلع أحذيتهم ووضعها في حاويات القمامة.. والتعليم تحقق

نايف السالم(صدى):

استنكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ‏مكة المكرمة، واقعة اتهم فيها وكيل مدرسة بإجبار عدد من الطلاب على إكمال يومهم الدراسي حفاة الأقدام ،بعد بسحب أحذيتهم أثناء طابور الصباح ووضعها في حاويات القمامة.

وتقدم ولي أمر أحد الطلاب بشكوى من تصرف وكيل المدرسة، مشيرًا إلى أن الطلاب تعرضوا لحرج كبير أمام زملائهم الطلاب ومعلميهم إضافة إلى عدم قدرتهم الذهاب إلى دورات المياه حفاة القدمين، وأصبحوا مادة للسخرية في المدرسة ما أثر في نفسياتهم بين زملائهم.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ‏مكة المكرمة رفضها لمثل هذه التصرفات ،‏وستنظر بعين الاعتبار في ما تناقله الطلاب خلال هذه الحادثة.