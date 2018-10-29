مدرب النفط العراقي: الهلال أقوى فريق في البطولة العربية وأتمنى مواجهته

ماجد محمد(صدى):

أكد حسن أحمد، مدرب النفط العراقي، أنه كان يتمنى مواجهة نادي الهلال؛ لكونه أقوى فريق في البطولة العربية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يريد معرفة مستوى الفريق وقدرات اللاعبين والمدربين من خلال مواجهة الهلال، مؤكدًا أنه لا يوجد فريق عربي يمتلك محترفين بقوة الهلال بالإضافة لقوة اللاعبين المحليين.

وأشار إلى أن هناك تقارب بين فريقي الهلال والنصر لكن الهلال يتفوق بالدعم الجماهيري.