كيال: بعض المدربين يتحججون بأي شيء عندما تخسر فرقهم.. وتفوق الأهلي سيستمر

طلال الغامدي(صدى):

هنأ طارق كيّال، النادي الأهلي على فوزهم الثمين خارج الأرض على رغم الأجواء المتغيّرة والباردة، وذلك بعد تغلبهم على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف.

وأكد ” كيّال ” خلال حديثه لبرنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن تفوق الأهلي سيستمر بإذن الله في مباراة الإياب المقرر لها 4 /12 القادم، منتقدّا بعد المدربين الذي يتحججون بأي شيء عندما يخسر فريقه أو يتعادل، وفقًا لقوله.

وقال : ” المدرب الذي يتحدّث وينتقد الخطط الدفاعيّة للفِـرَق المقابلة هذه مشكلته، والفِـرَق تلعب بما تريد .. وبصراحة بعض المدربين يتحجّجون بأي شيء عندما لا ينجح بالفوز أو حتى بالتعادل ” .

وأضاف : ” هدفنا أن نجد حكام سعوديين على مستوىٰ عالي، ونحتاج رئيس لجنة حكام برتبة إداري ناجح، ويهتم بالتطوير ووضع رؤيا وهدف ” .

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