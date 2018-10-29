كيال: بعض المدربين يتحججون بأي شيء عندما تخسر فرقهم.. وتفوق الأهلي سيستمر
هنأ طارق كيّال، النادي الأهلي على فوزهم الثمين خارج الأرض على رغم الأجواء المتغيّرة والباردة، وذلك بعد تغلبهم على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف.
وأكد ” كيّال ” خلال حديثه لبرنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن تفوق الأهلي سيستمر بإذن الله في مباراة الإياب المقرر لها 4 /12 القادم، منتقدّا بعد المدربين الذي يتحججون بأي شيء عندما يخسر فريقه أو يتعادل، وفقًا لقوله.
وقال : ” المدرب الذي يتحدّث وينتقد الخطط الدفاعيّة للفِـرَق المقابلة هذه مشكلته، والفِـرَق تلعب بما تريد .. وبصراحة بعض المدربين يتحجّجون بأي شيء عندما لا ينجح بالفوز أو حتى بالتعادل ” .
وأضاف : ” هدفنا أن نجد حكام سعوديين على مستوىٰ عالي، ونحتاج رئيس لجنة حكام برتبة إداري ناجح، ويهتم بالتطوير ووضع رؤيا وهدف ” .
اقرأ أيضًا :
المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
#على الرغم من الأجواء المتغيرة والباردة# أنت اللي تتحجج ياكيّال وبعدين الأهلي كان يدافع بس وماشفنا منه شي لا لعب حلو ولا شي فكونا من هرجكم حظ ياعيني