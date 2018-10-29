إصابة طالبتين إثر سقوط شباك على رأسيهما في جامعة بيشة

أبها(صدى):

تعرضت طالبتين بكلية البنات الأدبية بجامعة بيشة اليوم الأحد للإصابة إثر سقوط شباك على رأسيهما، حيث أُصيبت أحدهما بجرح تهتكي بالحاجب الأيسر.

وقامت الكلية بنقلهما عبر سائق حافلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث قال شقيق إحدى الطالبتين، إن شقيقته وزميلتها كانتا في فناء الكلية الأدبية بجامعة بيشة، وسقطت عليهما نافذة بعد هواء خفيف، وأُغمي على شقيقته، وأُصيبت زميلتها بقَطْع بوجهها.

وقالت جامعة بيشة، إن الحادثة كانت في نهاية الدوام، مضيفة أن التواصل مع المسؤولات في الكلية خارج وقت الدوام صعب، وسوف ننتظر إلى الغد.