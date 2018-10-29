بالصور.. مناظر خلابة لشلالات كونتها الأمطار بالربوعة

أبها(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الأحد، مجموعة صور لمناظر خلابة شهدها أجزاء من مركز الربوعة الحدودي، وذلك بعد أن تسببت الأمطار في إنهمار الشلالات من سفوح الجبال، مما دفع المواطنين في الخروج والتنزه.

وأسهمت طبيعة المنطقة الصخرية في سرعة تكون الشلالات، التي سالت بكل أجزاء المركز والذي يعد من أوفر المناطق التي تهطل عليها الأمطار في أوقات مختلفة من العام.

ظهرت الأشجار العملاقة في الصور الملتقطة، دليل على وجود أمطار طوال العام بالإضافة إلى أنها المعمرة في طبيعة صخرية.