قصي الفواز: مباريات الدوري ستستمر أثناء كأس آسيا.. ولا نُقيّم الملاعب

نواف السالم(صدى):

أوضح قصي الفواز، رئيس اتحاد كرة القدم، أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستستمر أثناء بطولة كأس آسيا للمنتخبات.

وأشار خلال تصريحات إذاعية، إلى أن الاتحاد ليس جهة متخصصة لتقييم ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بل هناك شركة مختصة بذلك.

يذكر أن هناك عدد من الأصوات قد نادت بسوء أرضية الملعب ما يؤدي إلى إصابة اللاعبين، وكان آخرهم لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” .

وفيما يخص نبيل نقشبندي، أكد أن ترشيحه لرئاسة لجنة التحكيم جاء بمعايير محددة قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن المنصب.