العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين على ضفاف نهر امريكي

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، معلومات توضح عثور الشرطة الأمريكية على جثتين لفتاتين سعوديتين، الأربعاء الماضي على ضفاف نهر هدسون بالجانب الأعلى في مانهاتن.

وقالت ” شرطة نيويورك ” ، إنه تم التعرف على جثتن، عُثر عليهما معًا على أنهما شقيقتان من ولاية فرجينيا.

وأوضحت ” الشرطة ” ، أنه جثتَيْ ” تالا فارع ” 16 عام، و ” روتانا فارع ” 22 عام، عثر عليهما مربوطتان من قدميهما بشريط لاصق فيما يبدو.

وأوضحت ” الشرطة ” ، بأنها تحقق في الحادثة، وأن مكتب الفحص الطبي في المدينة سيحدد الأسباب، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك علامات واضحة على وجود صدمة عندما تم اكتشاف الجثتَيْن، وإن الاثنتين كانتا ترتديان ملابس وسترة سوداء بزخارف من الفرو.

والجدير بالذكر أن ” تالا فارع ” مفقودة من فيرفاكس منذ 24 أغسطس، وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.