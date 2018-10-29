العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين على ضفاف نهر امريكي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، معلومات توضح عثور الشرطة الأمريكية على جثتين لفتاتين سعوديتين، الأربعاء الماضي على ضفاف نهر هدسون بالجانب الأعلى في مانهاتن.
وقالت ” شرطة نيويورك ” ، إنه تم التعرف على جثتن، عُثر عليهما معًا على أنهما شقيقتان من ولاية فرجينيا.
وأوضحت ” الشرطة ” ، أنه جثتَيْ ” تالا فارع ” 16 عام، و ” روتانا فارع ” 22 عام، عثر عليهما مربوطتان من قدميهما بشريط لاصق فيما يبدو.
وأوضحت ” الشرطة ” ، بأنها تحقق في الحادثة، وأن مكتب الفحص الطبي في المدينة سيحدد الأسباب، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك علامات واضحة على وجود صدمة عندما تم اكتشاف الجثتَيْن، وإن الاثنتين كانتا ترتديان ملابس وسترة سوداء بزخارف من الفرو.
والجدير بالذكر أن ” تالا فارع ” مفقودة من فيرفاكس منذ 24 أغسطس، وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.
متابع[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
العثور على فتاتين سعوديتين ( جار ومجرور )لغتنا تحتضر !!!!.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, رجمهما الله واحسن عزاء اهليهما ,, آمين ,,
,, ويش موديكن امريكا اهل الفسق والفساد والإرهاب والفجور …………………؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 2 ساعتين
العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين على ضفاف نهر امريكي .. تمام مع الشكر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهما الله ……..^^
ابو محمد[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصر دينك يامشرفنا العزيز ويطول في عمرك ويخليلك ماتحب ، ويرفع قدرك في الدارين ,, آمين ,,
,, كذا تعجبني ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 34 دقيقة
البنتين امريكيات من فرجينيا وماهن سعوديات .