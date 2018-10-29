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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم الاجتماعات العائلية المختلطة

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم الاجتماعات العائلية المختلطة
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، حكم الاجتماعات العائلية المختلطة، مؤكدا على ضرورة التزام المرأة بكامل حجابها.

وقال ” الخثلان ” خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة “، إذا كان المرأة ملتزمة بكامل الحجاب فلا بأس بها ، مبينا أن الشيطان يجري بالإنسان مجرى الدم ، ربما تتعلق المرأة بزوج أختها أو أحد أقاربها لكنه اجنبي عنها وربما العكس، لذلك الأولى ترك مثل هذا الاشتباه .

وأضاف: لكن من حيث الحكم الشرعي إن لم يكن في الأمر ريبة وكانت المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي فالأصل في هذا الجواز.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

,, منكم نستفيد ,,

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