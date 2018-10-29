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كلمات مؤثرة من ” الفريدي ” لوالده بعد وفاته

كلمات مؤثرة من ” الفريدي ” لوالده بعد وفاته
ماجد محمد(صدى):

نعى اللاعب أحمد الفريدي، محترف النصر، والده بكلمات مؤثرة وذلك بعد أن وافته المنية أمس الأحد.

وقال ” الفريدي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رحمك الله يا أبي الأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكن كنت بالله عالماً رحمك الله يا أبي كنت مبتسماً تدخل السرور والفرحة على كل من تقابله ” .

وأضاف : ” رحمك الله يا أبي.. أتذكر وأنا في السادسة من عمري توقظني لصلاة الفجر.. رحمك الله يا أبي قبل العملية كان يكرر كثيراً لا إله إلا الله ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمه الله ووالدينا رحمة واسعه واسكنهم الدرجات العلى من الجنه ، واحسن عزاكم ,, آمين ,,

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