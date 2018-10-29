مصارف الري بدومة الجندي تحصد الأرواح والأهالي يصرخون

علي القحطاني(صدى):

يستمر أهالي محافظة دومة الجندل، في معاناتهم مع مصارف مياه الري المكشوفة، حتى أصبح الأمر هاجس لديهم خاصة بعد تسجيل حالات وفاة فيها.

يذكر أن فرق الدفاع المدني بدومة الجندل كانت قد باشرت بلاغًا، أول أمس، عن سقوط مركبة بإحدى قنوات تصريف الري وبداخلها خمسة أشخاص، ما أدى إلى وفاة 3 منهم وإصابة اثنين آخرين.

من جانبهم، طالب أهالي المحافظة بإغلاق المصارف المكشوفة التي تمثل خطرًا كبيرًا لقائدي المركبات والمشاة، وذلك عبر وسم ” قنوات ري دومة تحصد الأرواح ” .

وأوضح الأهالي، أن هذه المصارف منسوب المياه داخلها مرتفع، كما أن هناك أخرى جافة تحولت لتجمع للنفايات فأصبحت تمثل مصدرًا لانتقال الأمراض.