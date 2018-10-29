الأمطار تربك حركة السير وتحتجز الأهالي بوادي المجامع في غامد الزناد

إبراهيم الزهراني(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قرى وأودية لبوة التابعة لمحافظة غامد الزناد بالباحة، في إرباك حركة المرور واحتجاز الأهالي.

وكان قد هطلت أمطار غزيرة، أمس الأحد، على منطقة الباحة، سالت على إثرها بعض الأودية ومنها وادي المجامع الكبير، ما أدى إلى توقف بعض المركبات الصغيرة عن عبور الوادي.

وأوضح الأهالي، أنهم يطالبون دائمًا بعبارات لتصريف السيول بالوادي الذي يشهد حركة سير عالية، مؤكدين أنهم ما زالو يطالبون بإنشاء عبارة للوادي الكبير لإنهاء معاناة الأهالي كلما أتى موسم الأمطار.