وظائف هندسية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول- الخدمات والمشاريع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي المجالات ذات الصلة، مهندس مراقبة العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكمبيوتر، هندسة تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الآلات).

كما تضمنت الوظائف : فني- كهربائي (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها، مدير- المرافق (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

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