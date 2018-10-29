ضبط 4900 لتر من العرق المسكر مدفونة في باطن وادي بمحايل

أبها(صدى):

ضبطت الدوريات الأمنية بمحايل، ظهر الأحد، عددًا من البراميل المملوءة بالعرق المسكر مدفونة في بانن أحد الأودية غرب المحافظة.

وتفصيلًا، نجحت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل، في كشف 14 برميلاً، سعة كل واحد منها 350 لترًا، كانت مملوءة بـ4900 من العرق المسكر.

وداهمت الدوريات الأمنية، الموقع حيث تم الكشف عن الأدوات المستخدمة في التصنيع، وهي عبارة عن ليات للتقطير، وقدور ضغط، وغيرها.

وكانت الكمية المضبوطة في طريقها إلى التوزيع بوادي ” المغيلات ” غرب المحافظة، فيما تم تسليم الحالة للشرطة جهة الاختصاص.