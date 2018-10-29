بالفيديو.. ترامب يشن هجوما على تويتر بسبب متابعيه

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متهما إياه بحذف كثيرين من متابعي حسابه.

وقال ترامب في تغريدة: ” أزال تويتر الكثير من الأشخاص من حسابي، والأهم من ذلك، أنه على ما يبدو فعل شيئا ليجعل من الصعب أكثر على الناس الانضمام “.

وأضاف: ” لقد أعاقوا النمو لدرجة أن الأمر أصبح واضحا للجميع ” ، متهما الموقع بـ ” عدم الحيادية ” .

الجدير بالذكر أن تويتر أطلق حملة لإزالة الحسابات المزيفة، أو التي لا يتم استخدامها، سعيا لجعل الموقع ” أكثر مصداقية “، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يكون قد أثر على تعداد متابعي ترامب، الذين وصل عددهم إلى 55 مليون شخص.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأميركي منصات التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها في أغسطس الماضي بـ ” إخراس الأصوات ” ، واصفا الأمر بـ” ذي الخطورة الشديدة ” .