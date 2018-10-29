وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف تحليل الأعمال- علاقات المستثمرين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

بالإضافة إلى مشرف الخزينة- علاقات المستثمرين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، مدير قسم هندسة الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات)، ومطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

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