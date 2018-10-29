الأهلي يفوز على وفاق سطيف ويقترب من التأهل
حقَّق النادي الأهلي، فوزًا على وفاق سطيف الجزائري، بهدف نظيف، في ذهاب الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وسجَّل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب ستكون يوم 4/12 القادم.
✍المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
هدف واحد اقترب من التأهل😏 ترا مدرب وفاق سطيف الجزائري قال :لاننتظر الكثير من الفريق لأنه محبط بعد الإقصاء من رابطة الأبطال الإفريقية والمباراة الحقيقية ستكون في السعودية خلونا نشوف مباراة العودة وبعدها احتفلوا✋✋صدعتونا أنتوا والفقراوية
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11017 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ضرب ضربه أليم مالهم قلبٍ رحيم هذا الأهلي💚🔥👑💚مبروك للملوك💚☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11017 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا فازالآهلي قلوب البعض محبوطه
تمسي على همها وتزيد حسرتها
والعكس منهم هناك قلوب مبسوطه
شوفة ملوك الفخر مصدر سعادتها😉💚☺
متابع[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك للملكي ( ممثل الوطن ) فوزه بصغاره .. وفي بطولة خارجية ( خارج أرض الوطن ) ألف مبروك ولا عزاء للحاسدين .
المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
العبرة بالخواتيم 😜😜
متابع[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عاذرينك يالحبيب .. من بعد ما هبطك الأهلي ع الأولى حتى كلمة ( مبروك الفوز لممثل الوطن ) صعب تقولها !! مراعين حالتك ( النفسية ) وفقك الله .
المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ادري مين لازم يراعي نفسية مين شكلك نسيت اادلستة وستيتة ههههههههههه رح نم
أبو محمد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 1 ساعة
ألف مبروك للراقي💚ولاعزاء للحاقد اللي يعرف نفسه😜بس الصراحة الأداء ماكان في المستوى المطلوب ماشفنا شي عادا الهدف شدو الهمة في مباراة العودة