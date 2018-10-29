الأهلي يفوز على وفاق سطيف ويقترب من التأهل

نواف السالم(صدى):

حقَّق النادي الأهلي، فوزًا على وفاق سطيف الجزائري، بهدف نظيف، في ذهاب الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجَّل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب ستكون يوم 4/12 القادم.