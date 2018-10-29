بالفيديو ” الخثلان ” يوضح حكم الهجر من أجل الصلاة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، أن تارك الصلاة كليًا بإن إجماع العلماء أكد بكفر تارك الصلاة لأنه ليس هناك شيء يفرق المسلم عن غيره سوى الصلاة، أما بالنسبة للمرء الذي يصلي فترة وينقطع هذا يسمي في القرآن ساهي وهو يظل في دائرة الإسلام رغم أن الله توعده بالويل كما جاء في الأية الكريم ” فويل للمصلين.. اللذين هم عن صلاتهم ساهون ” .

وأضاف ” الخثلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية الرسالة، ردًا على استفسار أحد السائلين ” بأنه يجوز هجر العاصي ” حتى وإن زاد عن 3 ليال، إذا ترتب عليه فوائد دينية فلا بأس به، أما إذا كان الهجر لسبب دنيوي فلا يجوز أن يزيد عن 3 أيام.