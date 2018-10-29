بالصور..حفل زفاف أسطوري بملابس النوم

القاهرة(صدى):

أقام رجل أعمال مصري، حفل زفاف لابنه، ” غير تقليدي، في معبد فيلة، حيث ارتدى العريس والعروس وبعض المدعوين بجامات وروب وفساتين نوم.

وأطلّت العروس؛ بفستان ذهبي لامع مليء بـ ” الشراشيب ” ، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستان مكون من قطعتين باللون الفضي اللامع، وارتدى العريس بجامة كُحلي، بينما كانت ” الكوشة ” على شكل سرير نوم.

ولفتت الصور أنظار متابعي السوشيال ميديا، حيث تداولوا صورًا لملابس غير معتادة في الأفراح خاصة في مصر.