” الإنذار المبكر ” يحذر من أمطار رعدية على منطقتي الرياض والمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، اليوم تنبيها باستمرارهطول الأمطار الرعدية على منطقتي الرياض والمدينة المنورة

وتشهد المدينة المنورة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للتربية والغبار وتبدأ من الساعة الثانية عشر صباح الاثنين وتنتهي في الخامسة .

فيما يستمر تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في الرياض، وبدأت الحالة من الساعة الحادية عشر مساء ويتنتهي في الحادية عشر مساء الاثنين.