بالفيديو.. أمير مكة يوجه قصيدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف “

نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف ” .

ونشر حساب إمارة مكة الكرمة على ” تويتر ” ، مقطع فيديو للقصيدة والتي جاء فيها : ” شعب الوفا والطّيب واهل الشّجاعه ** ماهمّـهم حاقِـــد وكــاذِب ودجّـــال ” .