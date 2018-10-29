بالفيديو.. أمير مكة يوجه قصيدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف “
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف ” .
ونشر حساب إمارة مكة الكرمة على ” تويتر ” ، مقطع فيديو للقصيدة والتي جاء فيها : ” شعب الوفا والطّيب واهل الشّجاعه ** ماهمّـهم حاقِـــد وكــاذِب ودجّـــال ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37144 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك يبوبندر👏👏👏👏
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 46 دقيقة
صح لسانك ياسمو الامير وعتلا شانك وازداد عز اوطانك ,, لاهنت لاهنت ,,