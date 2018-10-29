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بالفيديو.. أمير مكة يوجه قصيدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف “

بالفيديو.. أمير مكة يوجه قصيدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف “
نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة لأبناء الوطن بعنوان ” شعب المواقف ” .
ونشر حساب إمارة مكة الكرمة على ” تويتر ” ، مقطع فيديو للقصيدة والتي جاء فيها : ” شعب الوفا والطّيب واهل الشّجاعه ** ماهمّـهم حاقِـــد وكــاذِب ودجّـــال ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 46 دقيقة

صح لسانك ياسمو الامير وعتلا شانك وازداد عز اوطانك ,, لاهنت لاهنت ,,

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