بالصور.. ‏الوقف العلمي بجامعة المؤسس ينظم زيارة لمحاربي السرطان

نجود عبدالله النهدي(صدى):

‏نظم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمستشفى الجامعي زيارة لطالبات الجامعة بشطر السليمانية لقسم أطفال مرضى السرطان وعدد من الأقسام الأخرى منها قسم غسيل الكلى تحت شعار ” رحلة أمل ” وذلك يوم الخميس الماضي.

‏وكان في استقبال الطالبات مسؤولة قسم علاقات المرضى بالمستشفى حيث رافقتهن إلى غرف المرضى للاطمئنان إليهم والوقوف على صحتهم وتقديم الدعم والمؤازرة المعنوية لهم وإدخال الفرحة في قلوبهم متمنين لهم الشفاء العاجل, كما تم تقديم بعض الهدايا التذكارية للمرضى والمرافقين لهم في الغرف.

وتاتي الزيارة في إطار المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتبناها الوقف العلمي , والتي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ومد جسور التواصل مع جميع الفئات, وتوطيد أواصر العلاقات المجتمعية تأكيدًا لمبادئ التكافل والتعاون , وذلك ضمن استراتيجية الوقف العلمي الهادفة إلى تحقيق الدور الريادي في مجال الخدمة المجتمعية والمساهمة في إثراء هذا الجانب لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى طالبات الجامعة.