نشر : منذ 3 ساعات 1٬064 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. خلافات داخل البيت الحوثي .. يتهم ابنَ اخيه بالخيانة ونشرِ الفكر الخميني الوسوم:السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37144 ] نشر منذ 3 ساعات
الحوثي هم عائلة كبيرة
منهم بدر الدين
ومحمدعبدالعظيم
ماسكين مساجد كثيرة
كخطباء وأئمة في صلاةالجمعة
ومنهم ناس درسوا في الولايات المتحدة من ضمنهم عبدالحكيم عامر الحوثي
عمومآ
ماترونه الأن بين محمدعبدالعظيم وعبدالملك من مشاحنة
ليست سوى تمثيلxتمثيل
أنقطع الدعم الأيراني والأسلحة عن الحوثيين
فسوو أن بينهم خلاف
علشان تقوم دول التحالف بدعم محمد عبدالعظيم
بالأسلحة والمال
والذي بدورة
بيعطيها ولد عمه
والعلم جاكم.