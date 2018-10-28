بالفيديو.. حكايات موجعة عن أخطاء عمليات التجميل

علي القحطاني(صدى):

كشفت إحدى المتضررات من عمليات التجميل في تركيا تفاصيل تعرضها لفخ السماسرة، والمشاكل التي تعرضت لها من تلك الجراحة.

وأوضحت المتضررة من عمليات التجميل عبر برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية: أنها وقعت في فخ سماسرة الجراحات في تركيا، والمشكلة أنهم كانوا نن الجنسية السعودية مما جعلها تثق بهم، حيث أكدوا أن الجرح لن يظهر لأن الخيوط تركية وأمريكية وغير متواجدة في السعودية كما أن تكلفة اقل بكثير من المملكة، مؤكدة أنها قامت بفعل 30 الف ريال أي لايوجد فرق.

وتابعت السيدة أنها انجرفت وراء كلامهم وذهبت لتركيا بعد اعلاناتهم الوهيمة عبر السناب شات ،و قابلت الدكتور الذي سيجرى لها العملية وعرض عليها بعض الصور كنماذج ناجحة قام باجرائها من قبل السعوديين، مضيفة إنها أجرت العملية ولكن ليس كالمطلوب وعادت للمملكة مرة أخرى واصيبت بالتهاب بعد اسبوعين وتواصلت معهم ولكن لم يقوموا بالرد على الاتصالات الا بعد عدة.

وأضافت: ” ذهبت مرة أخرى إلى تركيا واكتفى الطبيب بإعطائي مضاد وقال ارجع بعد سنة ليعدل على الجرح , لان شكله غير طبيعي تواصلت معهم مرة أخرى ولكن لم يردوا ، وبعد ٦شهور توجهت لأطباء المملكة ” .

‏استشاري جراحة تجميل يكشف مهازل بعض الاطباء لتقليل تكاليف عمليات التجميل.. بعضهم يجري 5 جراحات في نفس الوقت!!

فيما أكد استشاري جراحة تجميل أن هناك علاقة طردية بين التكلفة المادية والنفقات و جودة الجراحة فهناك أطباء يستخدمون بدائل للأدوية أو الخيوط أو الأدوات، ويمكن أن يستخدمون بدائل اقل كفاءة لتقليل تكاليف عمليات التجميل.

وأضاف أنه ممكن أن يختصر الطبيب أيضا الوقت ويستخدم مساعدين أو يدمج حالات كثيرة ويشرف بين الغرف ليقلل التكلفة.

تغريد – متضررة من عمليات تجميل أجريت لها في تركيا

وقعت في فخ سماسرة الجراحات في تركيا، والمشكلة أنهم كانوا سعوديين! والجراحة سببت لي مشاكل.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/cPNNJi40nV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2018