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بالصور.. الإسكان تستعين بالدوريات الأمنية لتنظيم حجز مشروع حائل

بالصور.. الإسكان تستعين بالدوريات الأمنية لتنظيم حجز مشروع حائل
علي العنزي(صدى):

اضطرت وزارة ” الإسكان ” ، اليوم الأحد، للاستعانة بالدوريات الأمنية لتنظيم عملية الحجز بالموقع الذي خصصته الوزارة لمعاينة مشروع إسكان حائل، بسبب الزحام الشديد من المواطنين.

أطلقت ” الوزارة ” ، مشروعًا جديدًا للإسكان في حائل يوفر 1040 فيلا سكنية، ضمن أربعة مشروعات جديدة للفلل السكنية من مشروعات الوزارة الجاهزة في أربع مدن ” الهفوف، الأفلاج، حائل، البدائع ” توفر 1767 فيلا سكنية، وذلك ببرنامج ” سكني 2018 ” الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

وتبلغ قيمة الفيلا في مشروع إسكان حائل ” 371,500 ريال ” وبأقساط شهرية تبدأ من ” 1,238 ريالاً “، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 2,499,159 متر مربع.

وأشارت ” الوزارة ” في بيانها، أن المشروع متاح للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، وأنه سيتم تسليمه للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي.


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