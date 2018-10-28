8 إرشادات من الدفاع المدني لتجنب مخاطر السيول
تشكل السيول خطرًا على حياة الإنسان وممتلكاته، ولابد من متابعة أخبار الطقس عبر وسائل الإعلام ومواقع الجهات المختصة.
وأصدر الدفاع المدني عدد من التوجياه تجنبًا لمخاطر السيول، تمثلت في الآتي:
1- الابتعاد عن مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار.
2- لا تحاول إنقاذ شخص يغرق إذا كنت لا تجيد السباحة أو هناك تيار مائي قوي، ويكون الإنقاذ عبر حبل طوق نجاة أو لوح خشبي.
3- عند صدور إنذار ضد السيول تصرّف بما يحميك و عائلتك .
4- لا تجاذف بالمرور بالتيار المائي إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك.
5- إذا تعطلت سيارتك وسط الماء اتركها واتجه إلى مكان عالي.
6- ابتعد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية.
7- إبلاغ أحد الأقارب عن الجهة والمكان المقصود والموعد المتوقع للعودة.
8- اتباع إرشادات الدفاع المدني عن دصدور تنبيه باحتمال حدوث سيول.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57126 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر بستره الضافي علينا وعلى اخواننا المسلمين ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37139 ] نشر منذ 1 ساعة
لو يتم فرض غرامات مالية تصل الى5000ألف ريال
معد تحتاجون تنبهون على أحد
المغامر بوسط السيول مو بس يعرض نفسه للخطر بل حتى رجال الدفاع المدني
قد يتعرضون للخطر بسببه