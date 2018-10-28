8 إرشادات من الدفاع المدني لتجنب مخاطر السيول

نايف السالم(صدى):

تشكل السيول خطرًا على حياة الإنسان وممتلكاته، ولابد من متابعة أخبار الطقس عبر وسائل الإعلام ومواقع الجهات المختصة.

وأصدر الدفاع المدني عدد من التوجياه تجنبًا لمخاطر السيول، تمثلت في الآتي:

1- الابتعاد عن مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار.

2- لا تحاول إنقاذ شخص يغرق إذا كنت لا تجيد السباحة أو هناك تيار مائي قوي، ويكون الإنقاذ عبر حبل طوق نجاة أو لوح خشبي.

3- عند صدور إنذار ضد السيول تصرّف بما يحميك و عائلتك .

4- لا تجاذف بالمرور بالتيار المائي إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك.

5- إذا تعطلت سيارتك وسط الماء اتركها واتجه إلى مكان عالي.

6- ابتعد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية.

7- إبلاغ أحد الأقارب عن الجهة والمكان المقصود والموعد المتوقع للعودة.

8- اتباع إرشادات الدفاع المدني عن دصدور تنبيه باحتمال حدوث سيول.