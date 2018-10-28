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3 تنبيهات متقدمة من الأرصاد: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية

3 تنبيهات متقدمة من الأرصاد: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لعدة مناطق، حيث شملت التنبيهات ” مكة المكرمة، وعسير، والباحة ” .

وحذرت الهيئة في التنبيهات، المواطنين والمقيمين، من الرؤية الغير جيدة بسبب العوالق الترابية، والأتربة المثارة، موضحة أن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 9:00غدًا الإثنين.

وتوقعت الهيئة العامة استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة 0- المدينة المنورة – القصيم – الرياض ” ، غدًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57126 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يريد بنا خير ,,

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