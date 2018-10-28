بحضور 400 مشارك.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري بالبحرين

محمد السعران(صدى):

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض الإبداع التقني في العمل الخيري 2018 تحت شعار “ تطويع التقنية لخدمة الإنسانية ” وذلك بفندق الخليج برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وافتتحه وكيل الوزارة صباح الدوسري.

وحظي المعرض والمؤتمر في نسخته الثالثة بمشاركات دولية من رواد العمل الخيري، حيث جاء هذا المؤتمر في نسخته الثالثة من أجل تمكين القطاع الثالث وتحقيق التواصل الدائم بين رواد وقيادات منظمات المجتمع المدني والمسؤولين المعنيين بالشؤون الاجتماعية والمسؤولين الاجتماعية مع خبراء التقنية والمفكرين كفرصة لمناقشة فرص الاستثمار في التكنلوجيا لتحقيق هدف تطويع التقنية لخدمة الإنسانية.

ويأتي هذا المؤتمر لتحسين مستوى الوعي بالخدمات في إدارة المشاريع واكسابهم المعرفة لتوظيف أحدث أدوات التقنية وتوظيفها في مجالات التبرع، وقد حظي في يومه الأول بحضور لافت بمشاركة حوالي 400 شخصية من قادة وخبراء ومختصين دوليين وعدد كبير من المهتمين والفاعلين في العمل الخيري والمسئولية الاجتماعية والذين يمثلون أكثر من 200 جهة خيرية.

وشهد المؤتمر 7 جلسات تضمنت عدة محاور اهمها دفع عجلة العمل الانساني وعرض المنتجات والتطبيقات التقنية والبرامج التي تساهم في العمل الخيري، وتخدم هدف المؤتمر بما يحقق تطور الأوقاف الخيرية واستثمارها بالشكل الأمثل.

وتناول الموتمر ورش متنوعة من خلالها طرحت المستجدات التقنية، والتوجهات العالمية في الاستثمار والاستدامة المالية للعمل الإنساني، بطابع توظيف التكنولوجيا.

وتم خلال الحفل تكريم المشاركين والرعاة الاعلاميين والشركاء، وقد تسلم الزميل خالد العرابي الحارثي درع التكريم الخاص برابطة الاعلام الخيري بوصفها راعيا إعلاميا للمؤتمر الذي يختتم فعالياته غدا بإعلان التوصيات التي تهدف إلى رفع الوعي مستوى الفاعلية والإتقان في العمل الخيري لخدمة الإنسان.