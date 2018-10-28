نيابة عن نائب أمير الرياض المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير الرياض يحضر حفل سفارة التشيك

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حضر معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية التشيك لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يري سلافيك ، وعدد من مسؤولي السفارة .

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .