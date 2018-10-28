لماذا المبلغ المودع لي أقل من الظاهر بالحاسبة التقديرية بكثير؟.. ” حساب المواطن ” يُجيب

علي القحطاني(صدى):

تفاعل حساب المواطن، اليوم الأحد، مع استفسار بشأن تراجع قيمة المبلغ المودع في حساب أحد المستفيدين عن المبلغ الظاهر له بحسب “ الحاسبة التقديرية ” للبرنامج.

وجاء السؤال كالآتي : المبلغ المودع لي أقل من الظاهر بالحاسبة التقديرية بكثير.. أرجو إفادتي بهذا الخصوص.

ورد البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا: الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة).