تعليم الطائف يعلن بدء تطبيق الدوام الشتوي الأحد القادم

الطائف(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات، على أن يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل .

وأوضحت الادارة في بيان لها ، أن بداية الاصطفاف الصباحي تكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30 صباحاً، نظراً لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، والتي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

و أهابت بقائدي وقائدات المدارس، ضرورة إخطار الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم بالتوقيت الجديد.