تعليم الطائف يعلن بدء تطبيق الدوام الشتوي الأحد القادم
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات، على أن يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل .
وأوضحت الادارة في بيان لها ، أن بداية الاصطفاف الصباحي تكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30 صباحاً، نظراً لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، والتي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.
و أهابت بقائدي وقائدات المدارس، ضرورة إخطار الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم بالتوقيت الجديد.
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