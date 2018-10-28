أمجد طه: قطر عرضت تطبيق الـ13 مطلب دون معرفة الإعلام

طلال الضوي(صدى):

نشر الإعلامي ” أمجد طه ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيها: ” إنه بناء على معلومات وصلته من مصدر دبلوماسي، فقد طلب نظام قطر عبر طرف ثالث، أن يُطبق المطالب الـ13 وتنفيذها خلال 4 سنوات، بشرط عدم إعلان هذه التفاصيل إعلاميًا.

وأضاف ” أمجد ” في تغريدته ، والقول بانطلاق حوار على آلية تطبيق مطالب الطرفين، والبداية بـ طرد عدد من موظفي الجزيرة، وسحب قوات تركيا لتصل لـ600فرد، إلا أنه رُفض الطلب فالحل في الرياض ” .