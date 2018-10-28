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أمجد طه: قطر عرضت تطبيق الـ13 مطلب دون معرفة الإعلام

أمجد طه: قطر عرضت تطبيق الـ13 مطلب دون معرفة الإعلام
طلال الضوي(صدى):

نشر الإعلامي ” أمجد طه ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيها: ” إنه بناء على معلومات وصلته من مصدر دبلوماسي، فقد طلب نظام قطر عبر طرف ثالث، أن يُطبق المطالب الـ13 وتنفيذها خلال 4 سنوات، بشرط عدم إعلان هذه التفاصيل إعلاميًا.

وأضاف ” أمجد ” في تغريدته ، والقول بانطلاق حوار على آلية تطبيق مطالب الطرفين، والبداية بـ طرد عدد من موظفي الجزيرة، وسحب قوات تركيا لتصل لـ600فرد، إلا أنه رُفض الطلب فالحل في الرياض ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57147 ] نشر منذ 4 ساعات

من لايطيع عصم الشوارب تطوعه ,,,

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 ساعات

امجد طه
تراك غثيت ام امنا ….

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